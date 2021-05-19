Обама раскрыл данные об НЛО из секретных архивов Пентагона

https://static.news.ru/photo/4f4acd2e-b92d-11eb-b156-96000091f725_660.jpg Барак Обама Фото: Ralf Mueller/imago stock&people/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама заявил, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок. В эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» политик отметил, что принцип движения этих НЛО не поддаётся объяснению.

Обама признался , что когда в 2008 году стал хозяином Белого дома, то захотел узнать, имеются ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. По его словам, сотрудники администрации провели для него расследование и дали отрицательный ответ.

При этом Обама подтвердил, что съёмки и наблюдения неустановленных летающих объектов существуют.

Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию, — пояснил политик.

Ранее стало известно, что генеральный инспектор Пентагона проанализирует, насколько серьёзно оборонное ведомство США относится к участившимся в последние годы случаям проникновения в воздушное пространство страны и закрытые зоны над военными базами неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает Politico.