Обама раскрыл данные об НЛО из секретных архивов Пентагона

Бывший президент США Барак Обама заявил, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок. В эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» политик отметил, что принцип движения этих НЛО не поддаётся объяснению.
Обама
При этом Обама подтвердил, что съёмки и наблюдения неустановленных летающих объектов существуют.
Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию, — пояснил политик.
Ранее стало известно, что генеральный инспектор Пентагона проанализирует, насколько серьёзно оборонное ведомство США относится к участившимся в последние годы случаям проникновения в воздушное пространство страны и закрытые зоны над военными базами неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает Politico.