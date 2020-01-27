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Инспекторы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проверили 235 тысяч икринок форели в петербургском аэропорту Пулково. Они прибыли в воздушную гавань из Вашингтона.

В аэропорту изучили сопроводительные документы, а также проверили условия перевозки. Груз, прибывший из рыбного хозяйства города Бонни Лейк, не имел нарушений. Конечный пункт назначения икры — рыбоводческое хозяйство в Сибири....