Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волонтёры города Дивногорска доставили в ветклинику собаку, которую неизвестный пытался задушить и заживо снял шкуру с хвоста. Активисты посетовали на бездействие полиции Красноярского края и потребовали найти живодёра.

Травмированную собаку нашли в луже крови за заброшенным зданием Дивногорского мясокомбината. На шее животного висела тяжёлая цепь, а снятый хвост лежал неподалёку.

Волонтёры заявили, что найденная собака оказалась не первой жертвой издевательств и в Дивногорске орудует живодёр.

Раньше у нас повесили собаку в том же районе, а затем у меня пропали 17 щенков из приюта. Три дня назад рядом с общежитием недалеко от мясокомбината резали собаку, но полицейские даже не приехали. Естественно, так издеваться над животными может только человек с неуравновешенной психикой, — заявила волонтёр Елена Аркашина в комментарии «МК в Красноярске».

Как писал NEWS.ru, в Краснодаре неизвестные начали отстреливать бродячих животных.

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