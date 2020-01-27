https://static.news.ru/photo/a11f518a-4118-11ea-9fd6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Волонтёры города Дивногорска доставили в ветклинику собаку, которую неизвестный пытался задушить и заживо снял шкуру с хвоста. Активисты посетовали на бездействие полиции Красноярского края и потребовали найти живодёра.
Травмированную собаку нашли в луже крови за заброшенным зданием Дивногорского мясокомбината. На шее животного висела тяжёлая цепь, а снятый хвост лежал неподалёку.
Волонтёры заявили, что найденная собака оказалась не первой жертвой издевательств и в Дивногорске орудует живодёр.
Раньше у нас повесили собаку в том же районе, а затем у меня пропали 17 щенков из приюта. Три дня назад рядом с общежитием недалеко от мясокомбината резали собаку, но полицейские даже не приехали. Естественно, так издеваться над животными может только человек с неуравновешенной психикой, — заявила волонтёр Елена Аркашина в комментарии «МК в Красноярске».
Как писал NEWS.ru, в Краснодаре неизвестные начали отстреливать бродячих животных.