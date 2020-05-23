В России короновирусом заразились три муфтия

https://static.news.ru/photo/20b751ce-9d9c-11ea-aef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три российских муфтия сейчас заражены коронавирусом — в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Об этом сообщил глава Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнутдин.

Двое из них сейчас находятся на лечении в больницах, рассказал он во время проповеди в Московской соборной мечети по случаю праздника Ураза-байрам.

Я молю Всевышнего об их скорейшем выздоровлении, — цитирует Гайнутдина РИА Новости.

Кроме того, по его словам, мусульманская община России «понесла потери» из-за коронавируса. В апреле от болезни скончался муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов.

По состоянию на 24 мая в России официально зарегистрировано около 344,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, свыше 3,5 тысячи человек скончались, почти 113,3 выписаны из больниц.

В целом в мире уже более 5,3 млн заражений, более 342 тысяч умерли, свыше 2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские власти поддержали идею беспристрастного международного расследования причин пандемии коронавируса, которое могла бы провести Всемирная организация здравоохранения.