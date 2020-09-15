За сутки в России от коронавируса скончались 132 человека

https://static.news.ru/photo/ab094cb0-f7f1-11ea-91b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки от коронавируса в российских больницах скончались 132 пациента. Всего в РФ зафиксировано 18 917 летальных случаев от COVID-19.

По состоянию на 16 сентября в России от коронавируса скончались 18 917 человек (+132 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в РФ выявили 1 079 519 заболевших коронавирусом (+5670 за сутки), выздоровели от инфекции 890 114 человек (+5809 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в Москве за последние сутки умерли от коронавируса ещё 10 человек. Общее число скончавшихся достигло 5016. При этом число пациентов с диагностированным COVID-19, успешно завершивших лечение, в столице за последние 24 часа возросло на 1223. Общее число победивших коронавирус москвичей на сегодняшний день составляет 232 706.