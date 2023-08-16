Юрист объяснил поправки к доступу гаджетов россиян без решения суда Юрист Салкин: МВД не получит доступ к данным россиян без решения суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам, которые не занимаются ничем противозаконным, не стоит опасаться за свои данные, потому что поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности» не дают возможности МВД получать доступ к ним без разрешения суда, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, поправки состоят из одной строчки: «добавить новый вид оперативно-розыскных мероприятий». Это значит, что у МВД появляется шанс исследовать сведения из операционных систем и привлекать специалистов без права получать содержимое из облачных хранилищ.

Нигде не сказано, что МВД получает сведения без разрешения суда. Другое дело, если этот законопроект дойдет до Госдумы, его могут перевернуть и все переделать. Если дадут возможность МВД получать данные без судебных инстанций, это просто превратится в рынок торговли чужими данными, когда за деньги вы можете посмотреть хранилища любой компании, которая хранит их в российском облачном сервисе, — объяснил Салкин.

Юрист напомнил, что основные мессенджеры, например «ВКонтакте», выдают данные МВД «на раз-два», так как у компании есть отдел, которые взаимодействует с оперативно-розыскными службами.

Все это делается только на основании судебных решений. Российские почтовые сервисы с точки зрения выдачи данных не совсем безопасны, но для простого обывателя, который не занимается ничем противозаконным, я проблем не вижу, — добавил Салкин.

Ранее МВД России разработало поправки к закону об оперативно-розыскной деятельности, согласно которым у силовиков может появиться доступ к данным россиян из мобильных устройств, а также к облачным хранилищам до решения суда. Эксперты считают, что изменения позволят ускорить розыскные мероприятия, однако вместе с этим увеличится и число злоупотреблений.