https://static.news.ru/photo/18aadcc6-ea91-11e9-8048-fa163e074e61_660.jpg Фото: C. Hütter/Arco Images/Global Look Press

Лидер японского рынка грибов планирует открыть представительство своей компании в России и заняться поставками продукции в нашу страну. Об этом сегодня, 9 октября, в рамках крупнейшей в России выставки «Золотая осень» заявил представитель одной из компаний, представленной на стенде Министерства сельского хозяйства Страны восходящего солнца.

Пока мы занимаемся исследованием российского грибного рынка. Мы уже поставляли свою продукцию в Китай и Корею. Но в России нашей продукции пока нет, – сказал News.ru ведущий менеджер компании Ямагиси Кендо.

Речь идёт о четырёх видах грибов: бунасимеди, бумаби, ирингэ, маитаке. Традиционно их используют в приготовлении супов. Грибы сочетаются с рисом, хлебом и другими продуктами. Употребление их в пищу способствует продолжительности жизни, уточнили в японской компании. Все они также способствуют похудению.

Если россияне хотят долго жить, им нужно есть грибы, – сообщил Ямагиси Кендо.

Ранее News.ru писал, что специалисты японского университета выяснили, как употребление грибов влияет на развитие онкологических заболеваний. Согласно результатам исследования, грибные блюда могут помочь снизить риск возникновения рака простаты, особенно в пожилом возрасте.