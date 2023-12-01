Взрыв в Северомуйском тоннеле: что случилось, при чем тут СБУ, последствия РБК: ЧП в Северомуйском тоннеле на БАМе произошло в результате подрыва

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Возгорание цистерны в Северомуйском тоннеле на БАМе 29 ноября произошло в результате подрыва неустановленного взрывного устройства, сообщил источник РБК в региональном управлении МВД. Что об этом известно?

Что известно о возгорании цистерны в тоннеле БАМа

В ночь 29 ноября стало известно, что в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Бурятии загорелся вагон грузового поезда. По данным Telegram-канала Baza, всего в состав входила 41 цистерна с топливом, три цистерны с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что инцидент произошел на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. Для устранения последствий возгорания были задействованы восстановительные и пожарные поезда.

«По предварительной информации, 29 ноября 2023 года в ночное время на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. Для ликвидации последствий возгорания задействованы восстановительные и пожарные поезда. Пострадавших нет», — говорилось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе РЖД пояснили, что движение поездов не прерывалось. Оно было организовано по обходному участку с незначительным увеличением времени в пути.

«29 ноября в 17:20 мск на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии во время движения по тоннелю локомотивная бригада грузового поезда заметила задымление одной из цистерн с дизельным топливом. Состав был остановлен, к месту происшествия направлены два пожарных поезда со станций Окусикан и Новый Уоян. Объем повреждений устанавливается», — говорилось в сообщении РЖД.

30 ноября в CNN со ссылкой на источники рассказали, что инцидент с возгоранием цистерны был организован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

«Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», — рассказал собеседник американского телеканала.

Официального подтверждения этого не было.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Как квалифицировали данное ЧП

По данным «Коммерсанта», следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле на БАМе.

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном», — рассказал источник издания.

Telegram-канал Baza также сообщил, что причиной взрывов в поездах в Бурятии стала диверсия и СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Заместитель председателя движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru объяснил, что СБУ пытается устраивать диверсии, чтобы продемонстрировать своей внутренней аудитории якобы присутствие в зоне российских интересов.

«В проведении диверсий Украина уже давно перешла на территорию России. Если раньше они осуществляли диверсии на территории ДНР и ЛНР, то сегодня они уже в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, они продвигаются вглубь России. Для них это носит не столько военный характер, сколько выступает демонстрацией своим маргиналам эффекта постоянного присутствия в зоне российских интересов» — уверен Михайлов.

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