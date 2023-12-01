«Золотая мечта Запада»: военкор о конфликте между Россией и Украиной Баранец: Запад хочет втянуть Россию в затяжной и многолетний конфликт на Украине

Фото: МО Украины

Запад хочет втянуть Россию в затяжной, даже, возможно, многолетний конфликт с Украиной, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, западным государствам не удастся воплотить «золотую мечту», потому что у Вооруженных сил РФ есть все для решения необходимых задач.

Золотая мечта Запада — втянуть Украину в затяжную войну и истощать российскую армию и российскую оборону, но хренушки вам. У нас есть все, чтобы решать боевые задачи так, как мы будем считать нужным. Владимир Зеленский явно выполняет задания Запада на выстраивание затяжной, я бы даже сказал многолетней войны. Разрешим мы это или нет, от этого во многом будет зависеть исход СВО, — отметил Баранец.

Ранее он заявил, что ВСУ планируют возвести оборонительные фортификационные сооружения наподобие «линии Суровикина». По словам Баранца, они представляют собой железобетонные надолбы, связанные между собой толстым тросом, перед которыми расположены широкий ров и густое минное поле, а в глубине — танки и огневые точки.

Баранец подчеркнул, что это стационарные цели, а значит, к ним легко пристреляться. Он указал, что за несколько дней можно понять, как выглядит линия обороны противника.