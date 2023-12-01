Генерал ФСБ раскрыл цели Киева при диверсии в Северомуйском тоннеле Генерал ФСБ Михайлов: СБУ пытается показать присутствие в зоне интересов РФ

Фото: МО Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют диверсии, в том числе в Северомуйском тоннеле, для того, чтобы продемонстрировать своей внутренней аудитории якобы присутствие в зоне российских интересов, заявил NEWS.ru заместитель председателя движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он отметил, что от действий Киева страдает гражданское население РФ. При этом, по его словам, российские спецслужбы уже принимают необходимые меры.

В проведении диверсий Украина уже давно перешла на территорию России. Если раньше они осуществляли диверсии на территории ДНР и ЛНР, то сегодня они уже в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, они продвигаются вглубь России. Для них это носит не столько военный характер, сколько выступает демонстрацией своим маргиналам эффекта постоянного присутствия в зоне российских интересов, — заявил Михайлов.

Генерал ФСБ также обратил внимание на то, что Украина перешла к осуществлению диверсий в отношении именно гражданского населения. По его словам, даже в Великобритании, США начинают жалеть о том, что когда-то проводили стажировку для сотрудников СБУ.

Вагон в составе грузового поезда, следовавшего в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Бурятии, загорелся в ночь на 29 ноября. Сообщалось, что на перегоне воспламенилась цистерна с топливом. Правоохранители не исключали возможность диверсии.