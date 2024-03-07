ВСУ пытаются выбить ВС РФ из Работино: новости с фронтов СВО 7 марта

Фото: МО Украины

Украинская армия пытается выбить подразделения ВС РФ из Работино в Запорожье, пишут российские военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Клещеевки, Авдеевки, Харькова, Херсона, Крынок, Угледара, Донецка, Луганска, какие последние новости с фронтов СВО выходили сегодня, 7 марта 2024 года, где были удары по ВСУ на Украине?

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском фронте продолжаются качели в н. п. Работино. ВСУ пытаются выбить закрепившихся в части населенного пункта российских солдат, но, несмотря на сложность удержания позиций в разрушенном селе, сделать им это не удается. ВС РФ, в свою очередь, продвинулись с юга между Работино и Вербовым. На Донецком фронте продолжается наступление ВС РФ, а ВСУ продолжают перекидывать сюда все новые и новые резервы. В результате боев российским войскам удалось продвинуться в Новомихайловке, можно сказать, что уже половина н. п. находится под контролем ВС РФ. В районе юго-западной окраины н. п. Победа украинцы пытаются наладить оборону, окапываются и минируют подходы, проводя контратаки, которые имеют скорее отвлекающий характер, чтобы дать возможность пехоте подготовить рубеж обороны. Более выгодные позиции российским войскам удалось занять и в районе н. п. Георгиевка, продвинувшись с севера от водохранилища. В районе Невельского и Первомайского ожесточенные встречные бои. В Орловке и Тоненьком ВС РФ продолжают штурмовые действия, ВСУ упорно отбиваются. В н. п. Бердычи ВСУ продолжают контратаковать. В отличие от контратак в районе Победы, тут украинцам удалось отодвинуть российские войска с западной окраины н. п., что дает им шанс подготовиться к дальнейшим оборонительным действиям», — сообщает источник.

По данным WarGonzo, на Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке дальних средств поражения предпринимали штурмовые действия в районе Клещеевки, есть продвижение, но об успехе говорить пока рано.

«Аналогичные действия российские войска предпринимали и в Ивановском (Красное), где украинский гарнизон находится в крайне тяжелом положении, но продолжает удерживать позиции на западной стороне н. п. На Луганском направлении российские войска при поддержке артиллерии продолжают штурмовые действия у Ямполовки и Тернов. ЛБС существенно не изменилась», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении усилия ВС России сосредоточены на ликвидации личного состава противника в Крынках. Враг сидит в подвалах развалин домов, которые невозможно „разобрать“ артиллерией, пытается рыть подземные ходы сообщения между ними. Через Днепр ВСУ перебрасывают подкрепления из малых групп пехоты, по лодкам противника сразу открывается шквальный огонь, успешно работают наши операторы БПЛА. Враг также не снижает интенсивность применения дронов всех типов, использует артиллерию для нанесения огневого поражения кассетными боеприпасами наших штурмовых групп в селе. Противник сохраняет присутствие на островах в пойме реки Днепр, на нашем берегу в районе „дач“ у Антоновского моста, строит мощную линию инженерных сооружений и заграждений на своем берегу для недопущения проведения ВС России десантной операции. На Запорожском фронте ВС России стараются накрывать группы пехоты противника на всем протяжении ЛБС: сообщают о единовременном уничтожении из РСЗО вражеского личного состава численностью до 20 человек. В Работино бои у школы наших штурмовых групп в центре села. Наши войска крайне бережно относятся к каждому БПЛА, но РЭБ противника создает серьезные трудности в их применении. Не исключена контратака противника, враг тянет резервы, в том числе бронетехнику», — сообщил источник.

По информации «Двух майоров», западнее Марьинки армия России пробивается через Георгиевку в направлении Курахово, есть продвижение российских войск.

«Севернее, в Красногоровке, при поддержке авиации, сбрасывающей на противника ОДАБ-1500, наши силы закрепляются в юго-восточной части населенного пункта. Западнее Авдеевки фронт нестабилен, враг контратакует. Бои у Бердычей, Тоненького, Орловки. На Краснолиманском направлении в 15 км западнее Кременной наши войска дерутся у окраин н. п. Терны, ВСУ перебрасывают подкрепления. Вдоль границ России наша армия наносит эффективные удары по противнику в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, применяя ФАБ с УМПК, ракетное вооружение, „Ланцеты“ и артиллерию», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Рыбаря»

«В районе Работино противник не прекращает попыток выбить российские подразделения из села. Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, украинские подразделения намерены полностью выбить ВС РФ из центральных и восточных окраин села. В район Работинского мешка противник стягивает подкрепления из разных частей страны, в том числе оголяя участки обороны на границе с Россией. Речь идет о батальоне 101-й ОБр ТРО, переброшенного из Сумской области. Помимо этого, из Полтавской области в Новоданиловку прибыли силы 1-го стрелкового батальона 5-й ОТБр ВСУ. Тяжелой бронетехники у формирования нет, а собран он был наспех из мобилизованных для залатывания дыр на фронте. Попутно с этим на передовых участках проводится ротация сил и средств. К Работино переброшены до 25 человек из 65-й ОМБр, а на участок от Работино до Вербового — до 70 человек из 117-й, 118-й ОМБр и 82-й ОДШБр. Со стороны ВСУ возросло число применений FPV-дронов и БЛА со сбросами на линии фронта. Вместе с этим и накоплением резервов в районе балки Чубенкова можно сделать вывод, что противник накапливает резервы, откуда намерен ударить сразу в двух направлениях: на Вербовое и на юго-запад к Новопрокоповке в надежде прорвать оборону там, где летом это не удалось», — сообщает источник.

По информации «Рыбаря», в районе Торского выступа идут тяжелые бои.

«Российские войска ведут наступление на село Терны. По последним данным, ВС РФ приблизились к окраине, но зайти в село пока не удалось. Противник отбил атаку. Тем временем западнее Бахмута российские войска наступают на нескольких участках. ВС РФ ведут вылазки на юго-западную окраину Красного, идут бои на улице Терешковой, а также продолжают штурм окрестностей Клещеевки и Богдановки. Западнее Авдеевки украинские войска контратакуют на рубеже Бердычи — Орловка — Тоненькое. На участок переброшены семь бригад. Основные усилия ВСУ сосредоточены на западной окраине Бердычей», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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