Стало известно, когда и как ВС РФ могут начать применять танк Т-14 «Армата»

Фото: МО РФ

Танк Т-14 «Армата»

Новейший российский танк Т-14 «Армата» находится в распоряжении ВС РФ, но вряд ли будет использоваться в ходе СВО, заявил вчера, 4 марта, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Что об этом нужно знать?

По словам Чемезова, «Армата» намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе спецоперации вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Зачем «Армата» нужна российской армии

«Наблюдаем, как военблогеры один за другим трактуют в вольном стиле слова С. В. Чемезова на тему стоимости танка Т-14 „Армата“ и делают выводы относительно возможной судьбы машины в будущем и на современном поле боя, то есть на СВО на Украине. Кратко объясним, что такое платформа „Армата“ и для чего она нужна. И заодно ответим на самые популярные заблуждения. Танк Т-14 „Армата“ слишком сложный, поэтому он не нужен? Перспективные образцы вооружений (не важно, о чем идет речь) не могут быть дешевыми в силу природы развития вооружений. Каждое новое поколение — дороже предыдущего. Военным нужно побольше и подешевле? Военным нужно то, что им нужно для решения текущих задач и для парирования возможных угроз в будущем. Иначе говоря, закупки Т-90М сейчас для решения задач в СВО никак не отменяют закупок машин на платформе „Армата“ для конфликтов будущего. Кстати, обратим внимание, что С. В. Чемезов говорил именно о танке Т-14, тогда как платформа „Армата“ включает более десятка боевых и вспомогательных машин. Мнение Сергея Викторовича о перспективах Т-14 в СВО никак не противоречит, к примеру, возможности использовать тяжелые БМП Т-15», — написал Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы публикации также объяснили, почему сейчас массово не выпускают «Армату» для нужд СВО.

Фото: МО РФ Танк Т-14 «Армата»

«Напомним, что с 2022 года на разработку и закупку ВиВТ, включая и перспективные образцы, выделяются совершенно другие бюджеты, нежели раньше. Если бы танки „Армата“ массово требовались на поле боя в СВО, можете не сомневаться, они бы туда отправились. Другой вопрос в том, что Т-14 для СВО избыточен. Все задачи, которые должен решать ОБТ, сейчас могут решать танки предыдущего поколения. Зачем вообще нужен „невоюющий“ танк? Он, как и множество других вооружений нового поколения, нужен для применения в широкомасштабных конфликтах в будущем. К ним относятся, например, многоцелевые истребители 5-го поколения Су-57, средневысотные БПЛА, САУ „Коалиция-СВ“, гиперзвуковой ракетный комплекс „Циркон“ и многое другое», — подчеркнули авторы канала.

«Военная хроника» обратила внимание, что перспективные вооружения ограниченно применяются в зоне СВО, однако подробности их боевого применения не афишируются.

«Известно, что танки Т-14 уже побывали на Украине и, по некоторым данным, выполнили ряд экспериментальных боевых задач на линии фронта. Для техники следующего поколения такая аккуратность в применении — это норма. Leopard и Abrams доказали, что танк слишком легко уничтожить. Любая техника разрабатывается исходя из требований тех вооруженных сил, которые заказывают ее разработку. Подразумевается, что техника будет использоваться в созданной под нее системе в соответствии с уставами и рекомендациями. Если применять технику неправильно, результат будет негативным. Неудачи западной техники говорят о неспособности ВСУ грамотно использовать бронетанковые войска в условиях конфликта на Украине. И, как показывает опыт двух лет военных действий, украинское командование одинаково неэффективно применяет любые танки, независимо от их новизны, технических особенностей или страны происхождения. Если бы у Киева каким-то образом появились Т-14, они потеряли бы их точно так же, как Abrams и Leopard», — добавил источник.

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