Врач заявил, что в биолабораториях рядом с РФ могут создать новый вирус

Российский врач, доктор медицинских наук Денис Иванов выразил опасения касательно безопасности размещённых биологических лабораторий, финансируемых США, вблизи границ с РФ. Он считает, что они несут в себе угрозу и исследования, проводимые этими лабораториями, могут создать «вторую Ухань». Эксперт в интервью телеканалу «Царьград» заявил, что объект исследования этих учреждений остаётся неизвестным.

Иванов поддержал позицию главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая сообщила СМИ об опасениях, связанных с объектами исследовательской деятельности в биологических лабораториях, спонсируемых США. Она отметила, что никто не знает, с чем ведётся работа внутри стен этих комплексов, и назвала подобную практику «плохой историей».

Эти лаборатории находятся по границам нашей страны. И что за исследования они проводят, и во что выльются эти исследования, конечно, становится большим вопросом для нашей национальной безопасности. Было бы хорошо, если бы мы были в постоянном контакте и знали хотя бы о спектре вопросов, которые они изучают, — заявил эксперт.

Специалист отметил, что необходимо начать подготавливать «ответные мероприятия», чтобы содержимое этих лабораторий не проникло на территорию России. Иванов привёл в пример лабораторию в китайской Ухани, содержимое которой, по его словам, распространилось по всему миру.

Любые действия делаются для чего-то, с каким-то интересом. И если вы изобретаете что-то очень хорошее и коммерчески выгодное, то почему вы это выносите за пределы своей страны? — задаётся вопросом собеседник.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев также выразил опасения касательно биолабораторий, расположенных в соседних с Россией странах. По его словам, Россия не понимает, чем они занимаются, поэтому не исключает, что эти лаборатории могут стать источником вируса.