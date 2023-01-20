РФ готова к наступлению: Сивков о заявлении США про переломный момент в СВО Военный эксперт Сивков сообщил, что ВС РФ готовы к ведению наступательных действий

Фото: МО РФ

Военный эксперт Константин Сивков заявил NEWS.ru, что ВС России готовы к ведению масштабных наступательных действий в ходе спецоперации. Так он прокомментировал недавнее заявление Вашингтона о возникновении переломного момента на Украине. По его словам, такие действия российской армии могут обернуться катастрофой для ВСУ.

Заявления министра обороны США Ллойда Остина о переломном моменте в специальной военной операции означают следующее — Российская Федерация готова к ведению масштабных наступательных боевых действий и эти действия могут обернуться катастрофой для ВСУ. Также в связи с этим стоит ожидать и положительного решения со стороны НАТО о передаче тяжелых вооружений Киеву, — сказал Сивков.

20 января глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент. Он призвал союзников не «замедляться» в вопросе оказания помощи Украине. Американский президент Джо Байден также сообщил, что США потратят на военную поддержку Украины в рамках нового пакета помощи до $2,5 миллиарда.

7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Он отдельно выделил обещанную поставку БМП Bradley. По словам украинского лидера, данная помощь укрепит армию на поле боя.