Оценена защищенность Калининграда в случае провокации НАТО Военный эксперт Матвейчук оценил возможность Балтийского флота защитить Калининград

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Калининград является одной из морских баз в Балтийском море, где находится мощный флот, в составе которого две подводные дизельные лодки, подводные корабли и береговая оборона, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвейчук. По его словам, в настоящее время не стоит беспокоиться за безопасность города, а текущее состояние береговой обороны и флота позволяет отразить нападение группировки НАТО, созданной в Восточной Европе.

Там, самое главное, есть полевое наполнение в виде мотострелковых частей. Я так понимаю, реанимируется десятая армия, которая была там до известных событий, потом ее упразднили. Сейчас она восстанавливается. Также там находится бригада ракетного комплекса «Искандер», которая позволяет полностью контролировать практически всю Восточную Европу. Последние учения, которые мы проводили, показали, что мы способны отразить группировку войск НАТО, которая сейчас создана в Польше и Прибалтике. На данный момент состояние береговой обороны и флота позволяет отражать ту группировку, которая сосредоточена в Восточной Европе на Калининградском направлении, — заявил Матвейчук.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки стран — членов НАТО «забрать» у России Калининград обернутся для них мясорубкой. По его мнению, в Альянсе должны это понимать. Джабаров добавил, что подобные заявления делаются, чтобы проверить решимость и твердость России в данном вопросе. На Западе «не должны обольщаться» на этот счет.