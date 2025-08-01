Военэксперт рассказал, как Россия успешно использует опыт СССР на СВО

Россия использует советский опыт применения крылатых ракет «Гранит» при атаках беспилотниками «Герань», заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, одна ракета управляла остальными, ведя их к цели. При этом, отметил военэксперт, при сбитии одного из боеприпасов, другой занимал ведущее место.

Еще в советские времена у нас были крылатые ракеты «Гранит», которые мы применяли для атак на авианосные ударные группы. Одна из этих ракет управляла всеми остальными ракетами. Если ее сбивали, поднималась другая и также вела всю стаю к цели. И таким образом, этот принцип, который использовался в «Гранитах», применяется на новой основе, [на «Геранях»] с применением искусственного интеллекта, — сказал Кнутов.

Ранее стало известно, что украинские силы ПВО сталкиваются с серьезными трудностями при перехвате дронов «Герань-3», которые недавно атаковали Киев. По словам представителя ВСУ Юрия Игната, данные беспилотники представляют особую сложность для систем противовоздушной обороны, так как развивают скорость более 500 км/ч и способны выполнять маневры.