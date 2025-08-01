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01 августа 2025 в 12:56

Военэксперт рассказал, как Россия успешно использует опыт СССР на СВО

Военэксперт Кнутов: Россия использует опыт СССР при атаках «Геранями»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия использует советский опыт применения крылатых ракет «Гранит» при атаках беспилотниками «Герань», заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, одна ракета управляла остальными, ведя их к цели. При этом, отметил военэксперт, при сбитии одного из боеприпасов, другой занимал ведущее место.

Еще в советские времена у нас были крылатые ракеты «Гранит», которые мы применяли для атак на авианосные ударные группы. Одна из этих ракет управляла всеми остальными ракетами. Если ее сбивали, поднималась другая и также вела всю стаю к цели. И таким образом, этот принцип, который использовался в «Гранитах», применяется на новой основе, [на «Геранях»] с применением искусственного интеллекта, — сказал Кнутов.

Ранее стало известно, что украинские силы ПВО сталкиваются с серьезными трудностями при перехвате дронов «Герань-3», которые недавно атаковали Киев. По словам представителя ВСУ Юрия Игната, данные беспилотники представляют особую сложность для систем противовоздушной обороны, так как развивают скорость более 500 км/ч и способны выполнять маневры.

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