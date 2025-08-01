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01 августа 2025 в 13:01

«ПВО изматывается»: Россия нашла способ успешнее атаковать цели на Украине

Военэксперт Кнутов: РФ изматывает ПВО Украины запуском «Гераней» и «Герберов»

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия изматывает противовоздушную оборону Украины при одновременном использовании разных типов дронов — «Гераней» и «Герберов», заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, такая тактика позволяет перегружать систему ПВО противника и добиваться поставленных целей.

Когда ВС РФ запускают «Герберы» и идут «Герани», приходится противнику уничтожать в первую очередь то, что идет первым. А первыми, как правило, идут «Герберы», противник тратит на них ракеты, зенитные снаряды. Расход средств возрастает в разы, ракеты дорогие. Таким образом ПВО противника просто изматывается и перегружается, а мы добиваемся тех задач, которые поставлены в ходе проведения той или иной воздушной атаки, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что «Герберы» изготавливаются проще и дешевле, чем «Герани», а их боевая часть имеет небольшую мощность — около пяти килограммов взрывчатки. Однако, по его словам, даже такой заряд способен нанести повреждения при попадании в цель.

Внешне «Герберы» выглядят так же, как «Герани». Отличить их практически визуально невозможно на локаторах, но «Герберы» стоят в разы меньше. Они гораздо проще изготавливаются, даже с использованием фанеры, и взрывчатое вещество небольшое. Боевая часть там — три-пять килограммов. Если такой дрон прорвется к цели, то все-таки сможет причинить какие-то повреждения либо уничтожить ее, — резюмировал Кнутов.

Ранее представитель ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские силы ПВО сталкиваются с серьезными трудностями при перехвате дронов «Герань-3», которые недавно атаковали Киев. По его словам, данные беспилотники представляют особую сложность для систем противовоздушной обороны. Они развивают скорость более 500 км/ч и способны выполнять маневры.

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