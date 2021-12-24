Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения по COVID-19

Накануне Нового года власти Москвы не намерены вводить новые ограничения по коронавирусу и объявлять нерабочие дни. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сформировалась иммунная прослойка, растёт количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живёт полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает, — объяснила она.

По словам Раковой, сейчас коронавирус не сможет спровоцировать такую волну заболеваемости, какая наблюдалась минувшей осенью или летом 2020 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной. Он отметил, что в городе вакцинировались не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общепита.

Показатель коллективного иммунитета в столице, включающий в себя вакцинированных и переболевших, составляет 72,2%.

Также Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы готовы снять запрет на проведение массовых мероприятий, как только позволят обстоятельства. По словам мэра, сейчас ограничительные меры необходимы. Градоначальник подчеркнул, что культурные и спортивные мероприятия проводятся в ограниченном пространстве или в помещениях, доступ в которые полностью контролируется.