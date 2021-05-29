Вильфанд предупредил о заморозках в Европейской России

https://static.news.ru/photo/66a742d6-f935-11e9-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadiy Makarychev/Russian Look

В центре Европейской России, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приморья и в Сибири ожидаются заморозки. Об этом предупредил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, ночью 30 и 31 мая в ряде регионов ожидаются заморозки.

В Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях — до минус 2 градусов, в Ленинградской — до минус 3 градусов. Ещё более интенсивные заморозки будут на юге Сибирского федерального округа — от минус 5 до минус 7 градусов. Это не заморозки даже, а лёгкие морозы, — отметил метеоролог.

Также заморозки до минус 7 градусов будут в Хакасии, добавил Вильфанд.

Заметные колебания температуры, по словам учёного, наблюдаются в Томской и Новосибирской областях. В эту ночь там ожидается до минус 2–3 градусов. Аналогичная ситуация складывается на Алтае.

После морозов, по словам метеоролога, в сибирские регионы придёт жаркая погода — до 33 градусов. Впрочем, затем снова произойдёт резкое понижение.

Ранее Вильфанд предсказал похолодание на европейской части России.