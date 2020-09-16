В ВОЗ оценили реагирование России на коронавирусную пандемию

https://static.news.ru/photo/4b27c348-f806-11ea-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила уровень реагирования страны на пандемию коронавирусной инфекции нового типа. Она назвала действия РФ абсолютно беспрецедентными.

По словам Вуйнович, во время пандемии произошло огромное реагирование всей системы и правительства на всех уровнях.

Это позволило хорошо увидеть число инфицированных. Россия одна из лидирующих в мире по числу тестов, которые проводились, — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ в РФ.

Вуйнович озвучила указанную оценку реагирования России во время пресс-конференции в онлайн-формате, посвящённой влиянию пандемии на эпидемиологическую ситуацию с туберкулёзом.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. На сегодняшний день, исходя из официальных источников организации, в мире 28,6 миллиона человек заразились COVID-19, свыше 917 тысяч умерли.

В РФ выявили 1 079 519 заболевших коронавирусом (+5670 за сутки), выздоровели от инфекции 890 114 человек (+5809 за сутки). Скончались за прошедшие сутки 132 пациента. Всего в России зафиксировано 18 917 летальных случаев от COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек и 106-е место — по уровню летальности. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН.