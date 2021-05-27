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В Счётной палате назвали самые открытые органы власти

01:23, 28 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В опубликованном Счётной палатой докладе говорится о том, что в РФ наметился рост открытости государственной власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Доклад был создан итогам совместного исследования с АНО «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений. В рамках исследования эксперты оценивали власти по трём направлениям: это открытость информации, открытые данные и открытый диалог.

В результате наивысшую оценку ААА получили три ведомства: это Росстат, Росреестр и Росавтодор.

При этом авторы исследования отметили, что находят значительный рост открытости ФОИВ. Ещё в прошлом году ведомствами с высокой открытостью можно было назвать три госоргана из 70, то на этот раз — 21.

Впервые за три года большинство ведомств ответили на запрос информации в 30-дневный срок, было высоко оценено наличие информации на сайтах, — говорится в сообщении.

Большинство положительно оценённых министерств и ведомств относятся к среднему уровню. Ведомствами с низким уровнем открытости в 2021 году оказались только девять ФОИВ, большая часть из которых относится к силовому блоку.

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