В России заявили о превосходстве над США в разработке гиперзвукового оружия Дипломат Ермаков заявил о серьезном опережении США в разработке гиперзвукового оружия

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Директор департамента МИД России по контролю над вооружениями и их нераспространению, Владимир Ермаков заявил ТАСС о том, что Россия значительно опережает США в разработке и внедрении передового гиперзвукового оружия. По его словам, Вашингтон стремится уменьшить этот разрыв с Москвой, однако им это не удается.

США недвусмысленно уязвимы перед тем фактом, что Россия существенно опередила их в создании и внедрении продвинутого гиперзвукового вооружения, — отметил Ермаков.

Тем не менее, дипломат подчеркнул, что США по-прежнему являются страной с высокими технологиями и обладают крупнейшим военным бюджетом, что в итоге позволит им совершенствовать свои технологии.

Ермаков подчеркнул, что Россия не ориентирована на «гиперзвуковую гонку» и сосредоточена на систематическом усовершенствовании своего вооружения.

Военный эксперт Франц Клинцевич ранее рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут залегать на дно на глубине 1000 метров. Он рассказал, что подлодка с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.