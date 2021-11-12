В России зафиксирован новый суточный максимум смертности от COVID-19
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:57, 13 ноября 2021
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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В России установлен очередной антирекорд по числу летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки он составил 1241 случай. Всего за время пандемии в государстве умерли 254 167 человек, заразившиеся COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За последние сутки подтверждена 1 241 смерть. <...> За весь период по России умерло 254 167 человек, — говорится в сообщении.
В заявлении говорится о 97 скончавшихся в Москве, в Санкт-Петербурге число жертв заболевания составило 70 человек, в Краснодарском крае — 50.
Наименьший уровень суточного прироста заболевших зафиксирован в нескольких субъектах: в
Калмыкии он составил 0,12%, в Москве и Камчатском крае 0,22%, в Республике Тыва — 0,23%.
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрирован 9 031 851 случай заболевания, прирост составил 0,44%.
Ранее сообщалось, что в европейских странах на прошлой неделе выявили рекордное число заразившихся SARS-CoV-2. Всего в Европе было зафиксировано почти два миллиона случаев COVID-19.