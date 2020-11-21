В России за сутки выявили 25 173 новых случая заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/93ce8bda-2d63-11eb-bc97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории России специалисты выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 2 144 502 человека.

По сообщению оперштаба, за последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 16 002 пациента. Всего с момента начала эпидемии с болезнью сумели справиться 1 611 445 граждан РФ.

Также в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране скончался 361 человек с диагностированным заражением COVID-19. В общей сложности жертвами инфекции стали 36 540 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, заместитель руководителя ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и академик РАН Вадим Покровский прокомментировал заявление ВОЗ о третьей волне коронавируса в Европе.

По словам эксперта, в эпидемиологии не существует терминов «подъём» или «волна». Он отметил, что можно говорить только о росте числа случаев заражения коронавирусом.