В России за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек

https://static.news.ru/photo/9efff1a0-0eba-11eb-b97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки на территории России специалисты выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. В сравнении с данными за прошлый день число заразившихся сократилось на 500. Об этом 15 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что за весь период пандемии в стране коронавирусом заразились 1 354 163 человека. Как отметили в оперштабе, у 3427 новых инфицированных (24,9%) болезнь проходит без клинических проявлений.

Также за прошедшие 24 часа в РФ скончались 286 пациентов с СOVID-19. Данная цифра является рекордной за весь период пандемии. Общее число жертв инфекции в стране достигло 23 491.

Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении были выписаны 8392 человека. В общей сложности болезнь смогли победить 1 048 097 россиян.

Как писал NEWS.ru, на территории России с начала пандемии медицинские специалисты провели более 52,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа.