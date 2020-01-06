https://static.news.ru/photo/ad10b69e-32ab-11ea-b856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Российской Федерации впервые разработан национальный стандарт для жевательного табака. Таким образом станет проще отличить такие табачные изделия от снюса.

Согласно документу, с которым ознакомился RT, ГОСТ вступил в силу 1 января 2020 года. В нём перечислены ингредиенты, которые допускаются в составе жевательного табака. Это табачное сырьё, глицерин, пропиленгликоль, пищевая соль и натрий двууглекислый.

Разработали стандарт специалисты Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий. Там пояснили, что по способу употребления и упаковке снюс схож с жевательным табаком, поэтому теперь покупателю будет проще идентифицировать этот продукт.

Совет Федерации 23 декабря предложил приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции (снюса). Это связано с тем, что на территории России с начала ноября было зарегистрировано семь случаев отравления подростков данным продуктом, в том числе с летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, 2 января глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что во время весенней сессии парламентарии обсудят законодательное регулирование продажи смесей с высоким содержанием никотина (никотиновых пэков). Депутат не исключил полного запрета реализации таких товаров несовершеннолетним.