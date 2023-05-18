Utair допустила остановку до 30% вертолетов в России из-за санкций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Форум HeliRussia

Гендиректор компании Utair Андрей Мартиросов предупредил о вероятном сокращении парка вертолетов, передает РБК. По его оценкам, из-за дефицита комплектующих, спровоцированного западными санкциями, может остановиться порядка 30% парка. О проблеме с комплектующими говорится в презентации главы компании, которая была продемонстрирована на форуме HeliRussia 18 мая.

Мы делаем прогноз по своему парку — если ситуация не изменится, то будет остановка до 30% [парка]. <...> Я думаю, у других операторов ситуация не лучше, — сказал Мартиросов.

Основной проблемой в сложившейся ситуации глава Utair назвал сложности с поставками двигателей как для иностранных летательных аппаратов, так и для тех отечественных вертолетов, в которых используются двигатели западного образца.

Ранее стало известно, что объем грузоперевозок российских авиакомпаний в 2022 году сократился на 59%, до 599,05 тысячи тонн. Уровень грузоперевозок откатился примерно до уровня 2001 года, когда компании перевезли 614 тысяч тонн, и превысил уровень 2000 года — 547 тысяч тонн.

В апреле компания «Аэрофлот» отправила в Иран на починку лайнер Airbus A330-300. Это первый случай отправки на ремонт воздушного судна из России после введения западных санкций. По словам представителя перевозчика, самолет был отправлен в ближневосточную страну 5 апреля.