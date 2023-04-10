Самолет «Аэрофлота» отправили чинить в Иран РБК: «Аэрофлот» впервые отправил самолет на починку в Иран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» отправила в Иран на починку лайнер Airbus A330-300, сообщает РБК со ссылкой на источники. В материале говорится, что это первый случай отправки на ремонт воздушного судна из России после введения западных санкций. По словам представителя перевозчика, судно было отправлено в ближневосточную страну еще 5 апреля.

По словам собеседников агентства, лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 отправили в Тегеран, где его будут обслуживать специалисты авиакомпании Mahan Air. Представитель «Аэрофлота» уточнил, что самолет пришлось отправить в Иран для обслуживания стоек шасси. Для решения этой проблемы Россия раньше отправляла самолеты в Гонконг, однако после ввода санкций это стало невозможно.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой о предоставлении новых мер поддержки: субсидировании ремоторизации SSJ 100 и обслуживания Ту-214, а также отмене требования о банковских и госгарантиях при покупке и лизинге новых воздушных судов. Авиакомпании просят у государства субсидии на замену двигателей SaM-146 российско-французского совместного предприятия PowerJet, которые установлены на SSJ 100, полностью отечественными ПД-8. Точный объем средств, требующихся на ремоторизацию лайнеров, перевозчики не указали.