Объем перевозок грузов в России рухнул до уровня 2001 года РБК: объем грузоперевозок российских авиакомпаний в 2022 году сократился на 59%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем грузоперевозок российских авиакомпаний в 2022 году сократился на 59% до 599,05 тысяч тонн, пишет РБК со ссылкой на информацию в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). По данным издания, уровень грузоперевозок откатился примерно до уровня 2001 года, когда компании перевезли 614 тысяч тонн, и превысил уровень 2000 года — 547 тысяч тонн.

РБК отмечает, что перевозки пассажиров в 2022 году у авиакомпаний также сократились, но значительно меньше — на 14,21%, до 95,21 млн человек.

Ранее Минтранс обязал российские авиакомпании к осени изменить расположение опознавательных знаков самолетов. Из-за этого, по мнению экспертов, перевозчикам придется потратить около $5,5 млн и приостановить полеты лайнеров на время их покраски.

При этом представители отрасли указали, что сейчас перед авиаперевозчиками стоят другие более сложные задачи. Речь идет о работе в условиях санкций, запрещающих в том числе поставку в Россию новой авиатехники, запчастей к ней, запрет на выполнение рейсов в Европу, и о решении других вопросов.

В Росавиации ранее сообщали, что в шести крупнейших отечественных авиакомпаниях эксплуатировались на начало марта 2023 года более 550 самолетов. Теперь на каждый из них требуется нанести опознавательные знаки в соответствии с требованиями Минтранса.