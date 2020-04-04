В России четверть инфицированных коронавирусом не имеют симптомов

https://static.news.ru/photo/43a123a2-767a-11ea-9ef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 25% больных коронавирусом на территории России не имеют симптомов.

По словам Поповой, в 96% случаев коронавирус передаётся воздушно-капельным путём. Лишь в 4% есть вероятность заразиться через воздух. Один больной с ярко выраженными симптомами способен заразить до трёх людей вокруг.

На сегодняшний день в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, ежедневно в России тестируются на коронавирус от 34 до 37 тысяч человек. Такие данные сообщила глава Роспотребнадзора.