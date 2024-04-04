В Париже снова «макронят»: о чем француз говорил с Шойгу?

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Звонок французского министра обороны Франции Себастьяна Лекорню нашему министру Сергею Шойгу стал фактически первым контактом российского политика с представителем недружественной элиты за последнее время. Хотя позвонить вроде бы порывался и канцлер Олаф Шольц, и разбушевавшийся Эммануэль Макрон, пытающийся говорить от имени всей Европы. Но в Кремле упорно трубку не брали. Тем более и говорить со странами, которые де-факто вмешались в украинский конфликт, было не о чем. И вот звонок французского министра обороны. И ответ Минобороны. Неужели обозначились общие интересы?

Официальные версии

Понятно, что у таких разговоров, длящихся не менее часа, всегда есть неофициальный смысловой уровень. Трудно предположить, что Себастьян Лекорню позвонил Сергею Шойгу исключительно для того, чтобы выразить соболезнование жертвам теракта. Для этого есть дипломатические каналы, да и посол Франции с западными коллегами уже приезжал возложить цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла». А заодно еще раз клятвенно заверить Москву в непричастности Украины к организации кровавого теракта.

Кроме того, официально объявленные сторонами версии разговора сильно отличаются друг от друга. Париж настаивает, что Лекорню не просто выразил солидарность с семьями погибших, но и подчеркнул, что Франция готова оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Однако ничего нового и в такой позиции нет. Равно как и в очередном клятвенном заверении в непричастности к преступлению Киева.

Фото: Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press Себастьян Лекорню

В свою очередь Сергей Шойгу принял соболезнования и выразил надежду, что за преступлением в «Крокусе» не обнаружится французский след. Кроме того, наш министр поднял вопрос о возобновлении переговорного процесса по принципу Стамбульских соглашений.

На первый взгляд, состоялся чисто представительский диалог — мол, контакты противоборствующих сторон все-таки возможны. И даже могут быть найдены вопросы коллективного взаимодействия. В частности, противодействие международному терроризму. Правда, и эту проблему Россия и Франция рассматривают под разными углами зрения.

Так почему звонил француз?

И все-таки почему звонил именно министр обороны Франции, а трубку снял именно Шойгу? Можно, конечно, помянуть прежние привилегированные отношения двух стран. Да и тот факт, что Франция активнее других пытается играть на международной арене, выдвигая неоднозначные инициативы. Тем более что многие маневры французов вызывают вопросы.

С одной стороны, Макрон грозит ввести свой контингент в две тысячи бойцов под Одессу. С другой, заверяет, что этим силам не понадобится «зонтик» НАТО. Быть может, именно вопрос статуса французских сил и возможного взаимного соблюдения красных синий и обсуждали министры?

А возможно, стороны поднимали вопрос Олимпиады в Париже. Елисейский дворец уже носится с идеей олимпийского перемирия. Или хотя бы отказа от эскалации военных действий на эти две недели. Но вряд ли такое зондирование позиции Москвы дало какие-то плоды Парижу. Но диалог начат. Он может быть продолжен и на другом уровне.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Энтони Блинкен

И американцы смягчили позицию

Примечательно, что звонок Лекорню совпал с интересным «пробросом» американского госсекретаря Энтони Блинкена, который допустил, что президент России сможет принять участие в саммите G20 в ноябре в Бразилии. И добавил, что, оказывается, Запад никогда не пытался исключить Россию или Путина!

Конечно, решения нашего президента не зависят от настроения американского госсекретаря. Но, учитывая обычную американскую спесь, заявленная позиция выглядит также показательным сигналом Москве. Словно еще пару месяцев назад Вашингтон вовсю не продвигал нарратив о полной изоляции России.

Да и вряд ли может быть простым совпадением тот факт, что на фоне небывалого израильско-иранского обострения в Тегеран летит глава ЦРУ Уильям Бернс, а министр обороны Франции срочно звонит Шойгу.

Большая война не нужна никому!

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