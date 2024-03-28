Группа «Би-2» осталась без денег: скоро они станут таксистами?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа «Би-2»

Некогда популярная группа «Би-2», начавшая свое падение с осуждения спецоперации, сегодня на грани банкротства. Так, по крайней мере, заявляет лидер коллектива.

Не прошло и года с того момента, когда, будучи на гастролях, лидер «Би-2» Лева Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сделал настолько оголтелое заявление в отношении России, что путь иноагенту и его команде на нашу сцену стал, как говорится, заказан.

Как сдулось мировое турне

Как и прочие невоздержанные артисты, «Би-2» возомнили себя группой, достойной площадок мирового уровня. Вначале они прощупали русскоговорящую аудиторию в азиатском турне. Уже в июне 2023 года их приняли последовательно Ташкент, Астана, Караганда, Алма-Ата. Далее они махнули на Кипр. Потом было одно выступление в крупном португальском казино и, наконец, два концерта на испанских курортах.

А дальше что-то пошло не так. Вначале миграционный скандал в Таиланде. Музыканты едва не оказались депортированными в Россию. Однако им повезло: в результате долгих переговоров они приземлились в Израиле.

Далее был отменен намеченный на 17 февраля концерт в Дубае. Следом группу отказалась принимать Турция. Гастроли были запланированы на конец апреля. Это начало курортного сезона. В конце концов любители пляжных турне к исходу марта вдруг явственно поняли, что поиздержались, о чем Лева и пожаловался, рассказав о том, что они банкроты. Правда, неизвестно, с какой целью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Группа «Би-2»

На чужие грабли

Вряд ли они дождутся сочувствия широких народных масс. Во-первых, аудитория фанатов группы ограничена. Во-вторых, до нищеты «банкротам» еще далеко. Ну и, в-третьих, нам сегодня реально есть кому посочувствовать, кроме скитающихся по свету актеров и музыкантов.

В конце концов, группа «Би-2» наступила на грабли, к которым уже успели приложиться практически все сбежавшие из страны служители муз.

Востребованные в России, эти люди, отважно сжигающие за собой мосты, оказались никому не нужными за границей. Осознание этого приходит самым что ни на есть понятным для артистов образом — через пустой кошелек. И убежден, что это «банкротство» точнее было бы назвать снижением дохода.

Что такое настоящее банкротство

Помимо прочего, возникает чувство, что на бывшей родине эти лицедеи и менестрели были, мягко говоря, переоцененными. Сегодня, никому не нужные на чужбине, все они имеют довольно жалкий вид.

Возможно, кто-то из особо преданных фанатов «Би-2» и не согласится со мной. Но лишь благодаря режиссеру Алексею Балабанову и участию группы в культовом фильме «Брат-2» музыканты стали популярными. Немало «поработал» на успех «Би-2» и цикл фильмов «О чем говорят мужчины». Самим музыкантам виднее, в какой именно момент им показалось, что страна уже лежит у их ног. И пора, вытерев о родину концертные сапоги, покорить своим искусством весь мир.

Однако сейчас наступает прозрение. Удивляет только одно — неужели из-за огромных гонораров за выступления у них совершенно атрофировалось чувство родины? Если это действительно так, то именно это и есть настоящее банкротство. Только не материальное, а духовное.

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