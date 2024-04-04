В Госдуме допустили отсутствие россиян на Олимпиаде-2024 Депутат Журова: вполне вероятно полное отсутствие россиян на Олимпиаде

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Международный олимпийский комитет (МОК) делает все возможное, чтобы не допустить участия россиян в Олимпиаде, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, сценарий, где ни один российский спортсмен не будет участвовать в соревнованиях, кажется вполне вероятным.

Новость о недопуске спортсмена Садулаева дает нам понять, что МОК делает все возможное, чтобы не допустить участия россиян в Олимпиаде. Я не удивлюсь, если в итоге ни один наш спортсмен не будет участвовать в соревнованиях. Удивительно, что кто-то еще надеется на обратное. Есть еще одна причина, кроме поддержки спецоперации, которую МОК может озвучить в будущем — это финансирование. Мы же понимаем, что все, кто тренируется в сборной, финансируются из бюджета, кроме теннисистов, — сказала Журова.

Парламентарий напомнила о недавнем заявлении мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что российских спортсменов не желают видеть в столице. По ее мнению, после таких слов российских спортсменов могут отправить домой сразу после прибытия во Францию.

Нет никакой гарантии, что приехав туда россиян не отправят обратно прямо в аэропорту, несмотря на наличие олимпийской аккредитации, заявила Журова.

Ранее комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) приняла решение не допустить олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к отборочному этапу на Игры 2024 года из-за информации, согласно которой спортсмен поддерживает СВО. Также комиссия приняла решение об отстранении на основе того факта, что Садулаев является членом спортивного сообщества «Динамо».