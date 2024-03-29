Олимпиада расколола наш спорт: почему в Париж нужно ехать

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Российские спортсмены при соблюдении определенных условий допущены до участия в Олимпийских играх в Париже. Главный из них — абсолютная нейтральность. Каждому атлету теперь нужно принять собственное решение, ехать ли на Олимпиаду. Единой стратегии у сборной нет, а мнения у разных тренеров, спортсменов и чиновников противоположные. Так нужно ли все-таки ехать в Париж? Ответ — в материале NEWS.ru.

При каких условиях россияне могут поехать на Игры

Международный олимпийский комитет (МОК) еще в прошлом году озвучил ряд условий, выполнив которые атлеты смогут приехать на Игры: отсутствие явной поддержки специальной военной операции России на Украине, соблюдение антидопинговых правил, участие в Олимпиаде под нейтральным флагом и с нейтральным гимном, невозможность выступления в командных видах спорта.

Россия уже долгое время не принимает участие в Олимпиадах под своим флагом. Однако раньше это почти никого не останавливало: условия были жесткими, спортсмены не были полностью нейтральными — выступали под флагом Олимпийского комитета России. Сейчас все серьезнее — недопустима вообще никакая государственная символика. И даже в церемонии открытия Игр нельзя принять участие. Правда, и российской команды как таковой все равно фактически не будет.

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Кто из россиян сможет принять участие в Олимпиаде

Некоторое количество спортсменов сможет принять участие в Играх, несмотря на двухгодичный бан со стороны международных федераций. Но это будут единицы. Борьба, дзюдо, тхэквондо, прыжки на батуте, теннис, велоспорт и гребля — те виды спорта, в которых уже получены олимпийские лицензии, или те, где отбор продолжается.

Россияне во всех командных видах спорта (футбол, баскетбол, водное поло и т. д.) и в легкой атлетике, синхронном плавании, бадминтоне, конном спорте, настольном теннисе и триатлоне не смогут принять участие в Олимпиаде из-за критериев МОК или из-за сроков отбора.

Отказались от участия в Олимпиаде по собственной инициативе гимнастки-«художницы», спортивные гимнасты, пловцы, прыгуны в воду, лучники, фехтовальщики, боксеры и тяжелоатлеты.

Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press Мадина Таймазова (белая) из ОКР участвует в смешанных командных соревнованиях по дзюдо на Олимпийских играх 2020 года в Токио

Винер не согласна даже с Песковым

Свое мнение относительно участия или неучастия в Играх высказывали практически все чиновники и тренеры сборной. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер категорически против Олимпиады на таких условиях, она назвала собравшихся в Париж «бомжами». С ней не согласилась главный тренер сборной страны по синхронному плаванию Татьяна Покровская, хотя синхронистки на Игры и не смогут поехать.

Среди бывших спортсменов, которые сейчас работают в Государственной думе, тоже раскол. Николай Валуев считает поездку на Игры «унизительной» и заявляет, что «народ не поддержит тех, кто поедет». Александр Карелин, наоборот, уверен, что полученными лицензиями надо пользоваться и продолжать завоевывать квоты. Соответственно словам спортсменов поступили и федерации: боксеры отказались от участия, а борцы греко-римского стиля согласились.

Поддержал возможных участников Олимпиады пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ну хорошо, выступит человек без нашего флага. Мы разве с вами не будем знать, что это наш спортсмен? Будем. А если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться. Он сам и будет флагом!» — заявил Дмитрий Песков.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Ирина Винер

Церемонию открытия Олимпиады могут отменить

Есть еще одна причина, по которой россияне могут задуматься об отказе от участия в Олимпийских играх. Дело совсем не в политике, а в безопасности.

24 марта премьер-министр Франции заявил о повышении уровня террористической угрозы до наивысшего. Решение было принято после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Сообщается, что незадолго до трагедии в Подмосковье было пресечено несколько попыток террористических атак и сейчас ситуация остается нестабильной.

Из-за этого главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции рекомендует отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Штаб-квартиру ГУВД должен в скором времени посетить министр внутренних дел Жерар Дарманен. Его ознакомят с угрозой сценария теракта в день церемонии открытия Олимпийских игр.

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press Команда ОКР (Россия) на параде спортсменов во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года 4 февраля 2022 года в Пекине

Перед российскими спортсменам стоит сложный выбор

Проще всего тем атлетам, которые сразу не проходят по критериям: им не нужно выбирать. Сложнее тем, за кого все решили российские тренеры или чиновники: вероятно, среди гимнастов или боксеров есть те, кто хотел бы поехать на Олимпийские игры, но они не могут пойти против федераций.

Остаются те, кто завоевал путевки. Их будет поддерживать федерация, но придется понести денежные расходы. Государство таких спортсменов оплачивать не сможет, хотя и постарается привлечь сторонних спонсоров.

С осуждением от простых болельщиков они тоже могут столкнуться: далеко не все настроены положительно. Но спортсменам стоит помнить, что возможность поучаствовать в Олимпийских играх дается не каждому и что, скорее всего, она будет всего одна. Если они уже потратили огромную часть жизни на спорт, стоит ли просто так отказываться от поездки на Олимпиаду?

Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев на ОИ-2020

Если есть возможность участия, стоит обдумать этот вариант. Негатива от других атлетов, вероятно, не будет: в спорте обычно уважают друг друга и понимают, что не все зависит конкретно от человека. Возможно, об этом не будет говориться открыто, но в личном общении поддержка есть.

И последнее: Олимпийские игры только выиграют от участия россиян. Во многих видах спорта отечественные атлеты были главными фаворитами. Допуск любого количества спортсменов в любом случае привлечет больше внимания к Олимпиаде. А в самой России будут больше следить за Играми и смотреть трансляции.

В свою очередь юным атлетами будет на кого равняться — чем дольше идет изоляция российского спорта, тем меньше мотивации остается у спортсменов. Если они увидят, что участие в международных соревнованиях все-таки возможно, то это укрепит их веру в то, чем они занимаются.

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