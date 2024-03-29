Олимпийского чемпиона задержали в России по подозрению в мошенничестве ТАСС: в Новосибирске задержан олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Перлов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске задержали экс-гендиректора футбольного клуба «Новосибирск», олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, спортсмена подозревают в хищении денежных средств, выделенных клубу в рамках региональной программы развития культуры и спорта. В отношении него возбуждено дело по статье о мошенничестве. Уточняется, что речь может идти о сумме, «исчисляемой в миллионах рублей».

Перлов задержан, днем в Центральном районном суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, — приводит агентство слова источника.

Ранее стало известно о задержании главы департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игоря Храновского. Его подозревают в хищении бюджетных средств. К чиновнику нагрянули правоохранители, когда он находился в рабочем кабинете в Пятигорске.

До этого задержали двоих депутатов думы города Тулуна по подозрению в мошенничестве. Их обвиняют в подлоге документов для незаконного присвоения недвижимости. Ущерб для госбюджета в результате этих действий составил порядка семи миллионов в одном случае и 4,5 млн рублей в другом.