«Бомжи» против Винер. В российском спорте разгорелся новый скандал из-за ОИ

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Ирина Винер

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала россиян, которые планируют попасть на Олимпийские игры в Париж, бомжами. О скандале и дискуссии вокруг ее слов, а также о том, как менялась позиция самой Винер относительно участия в Играх, — в материале NEWS.ru.

Почему Винер назвала нейтральных атлетов бомжами

28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх — 2024. Атлеты не должны в явном виде поддерживать специальную военную операцию России на Украине, им запрещено носить вещи с государственной символикой. На Играх также не будет подниматься флаг и исполняться гимн страны. При этом спортсмены должны пройти необходимый квалификационный отбор и соблюдать антидопинговые правила.

Большинство тренеров и руководителей спортивных федераций России либо считают, что на Олимпиаду нужно ехать даже в нейтральном статусе, либо вообще не высказываются по этому поводу. Но ярые противники участия в Олимпиаде тоже есть. Среди них — президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной Ирина Винер.

«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

Тренер пояснила свой комментарий: она считает, что если бы все страны выступали в нейтральном статусе, то такие условия считались бы приемлемыми. Но остальные страны, кроме России и Белоруссии, имеют право принимать участие в Олимпиаде под своим флагом и со своим гимном. Россиянам же запрещено даже участвовать в церемонии открытия Игр. Также в качестве примера недопустимого условия участия в Олимпиаде Винер назвала невозможность выступления в командных видах спорта.

Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press

К чему призывала Винер год назад

Год назад Винер придерживалась другой точки зрения. Она считала, что, скорее всего, критерии для выступления на Олимпиаде будут неприемлемыми для россиян, в частности, участие в команде беженцев. Но она не отказывалась от гипотетической возможности выступления на других соревнованиях под нейтральным флагом.

«Если предложат выступать под нейтральным флагом — надо выступать. Мы выступали уже. <...> Спортсмены должны выступать в любом случае. Не допустят — будем выступать на других соревнованиях. Все равно будет у нас все хорошо», — говорила глава ВФХГ.

Винер сравнивала атлетов с бомжами еще в декабре

Со временем высказывания Винер стали более жесткими. В октябре она говорила о том, что не нужно унижаться и ехать на Олимпиаду выступать под белым флагом. На замечание, что в Токио российские спортсмены тоже были нейтральными атлетами, она добавила, что там хотя бы в качестве гимна играла композиция Петра Чайковского.

«Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему, зачем мы должны унижаться?» — говорила Винер.

Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press Сборная Франции (в центре), фехтовальщики Олимпийского комитета России (ОКР) (слева), ОИ-2020

В декабре президент ВФХГ уже назвала выступление на Олимпиаде в нейтральном статусе позором и заявила, что «художницы» в Париж точно не поедут.

«Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — сказала Винер, добавив, что флаг и гимн России — принадлежность к стране, а спортсмены — «не беженцы и не бомжи».

Что Касаткина ответила на слова Винер

На слова Винер отреагировала российская теннисистка Дарья Касаткина. В своем Telegram-канале спортсменка опубликовала цитату главы ВФХГ и передала привет от «бомжа Дарьи».

«„Бомж“ Дарья передает всем привет и желает хорошего дня», — написала Касаткина, намекая, что на Олимпиаду в Париже собирается поехать.

Три года назад Касаткина отобралась на Игры в Токио, но не поехала на них по личным причинам. На Олимпиаду в Париж российские теннисисты завоевали квоты в мужском и женском разрядах, а также в миксте и в парах.

Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press Дарья Касаткина

Кто раскритиковал мнение Винер

С высказыванием Ирины Винер не согласилась главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, подопечные которой регулярно завоевывали золотые медали на Олимпиадах.

«Зачем так говорить? Люди готовились. У них есть свое мнение. Если они участвуют, значит, у них была своя причина, по которой они едут. У нее есть право на личное мнение, но я не могу так сказать», — сказала Покровская «СЭ».

Поддержал Покровскую и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я не согласен с мнением Ирины Александровны. Она имеет право на любую точку зрения. <...> Но я так не считаю. Я буду болеть за наших спортсменов, которые поедут и будут выступать на Олимпийских играх. Будем надеяться, что таковых окажется достаточно много, чтобы мы смогли порадоваться», — прокомментировал Губерниев слова Винер «Чемпионату».

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и вовсе заявил, что российские борцы греко-римского стиля должны завоевать на отборочном турнире в Баку все шесть олимпийских путевок.

«Перед сборной России по греко-римской борьбе на квалификационном соревновании стоит только одна задача — завоевать все шесть олимпийских лицензий. Кто не завоюет, тот из Баку назад пойдет пешком», — сказал Мамиашвили.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Михаил Мамиашвили

Кто поддержал Винер

Винер говорила, что под нейтральным флагом российские «художницы» больше никогда не будут выступать. Спортсменки отказались и от участия в других международных соревнованиях по художественной гимнастике — россиян и белорусов допустили до турниров под эгидой Международной федерации гимнастики. Но возможностью воспользовались только белоруски.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии «СЭ» полностью поддержала Ирину Винер и добавила, что в команде нет спортсменов, которые готовы ехать на Олимпиаду при таких условиях.

«Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед ними на коленях. Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны. Они специально это делают, пытаются расколоть нашу страну изнутри», — отметила Родионенко.

От участия в Олимпиаде отказались ведущие российские лучники. Об этом сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет. <...> Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», — рассказал Ешеев.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Команда Олимпийского комитета России (ОКР) во главе со знаменосцем фехтовальщицей Софьей Великой и волейболистом Максимом Михайловым

По словам чиновника, каждый спортсмен должен пройти проверку в международной федерации для получения нейтрального статуса. За изучение персональных данных на предмет соответствия требованиям допуска на Олимпиаду атлет должен заплатить 2000 швейцарских франков (около 204 тысяч рублей).

И, наконец, Николай Валуев, в прошлом чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы, также поддержал идею Винер о том, что на Олимпиаду в Париж ехать не обязательно. Правда, у него свои аргументы.

«Наших спортсменов могут попытаться публично унизить, они сами могут предоставить [недоброжелателям] такую возможность, поехав туда. Наши спортсмены будут открыты для произвола. Надо ли нам ехать на Олимпийские игры на фоне происходящего? Я понимаю, что к Играм спортсмены готовились всю жизнь, но им надо очень крепко подумать. Для них последствия будут неприятны», — сказал Валуев «Матчу ТВ».

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