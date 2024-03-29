МОК поставил точку в вопросе о допуске российских спортсменов к Олимпиаде Бах: МОК считает верным решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде

Фото: Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

Томас Бах

Международный олимпийский комитет (МОК) принял верное решение, когда разрешил российским атлетам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, заявил глава МОК Томас Бах, выступая на генассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что российская и украинская стороны «не счастливы на все 100%».

Обычно это свидетельствует о том, что все было сделано хорошо — если обе стороны не счастливы на все 100%, то вы приняли правильное решение. Если бы одна сторона была довольна, то другая была бы крайне недовольна, и тогда мы бы столкнулись с реальными проблемами, — объяснил он.

Бах также выразил уверенность, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины не будет. В ходе генассамблеи национальных олимпийских комитетов Океании он констатировал, что дискуссия по этому вопросу закрыта.

МОК разрешил российским атлетам участвовать в Играх в нейтральном статусе, если они не связаны с вооруженными силами и не поддерживали боевые действия на Украине. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков усомнился, что россияне решатся подписывать документ МОК, необходимый для допуска к турниру.