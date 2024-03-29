Глава МОК: бойкота Олимпиады со стороны России и Украины не будет

Бойкота Олимпиады со стороны России и Украины не будет, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает ТАСС. В ходе генассамблеи национальных олимпийских комитетов Океании Бах констатировал, что дискуссия по этому вопросу закрыта.

На генассамблее Ассоциации национальных олимпийских видов спорта в Сеуле, которая прошла в октябре 2022 года, в зале чувствовалось напряжение. Стороны озвучивали угрозы бойкота. Однако теперь можно сказать, что дискуссия окончена, — заявил Томас Бах.

МОК разрешил российским атлетам участвовать в Играх в нейтральном статусе, если они не связаны с вооруженными силами и не поддерживали боевые действия на Украине. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков усомнился, что россияне решатся подписывать документ МОК, необходимый для допуска к турниру.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала российских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом, бомжами. По ее словам, выступления в нейтральном статусе унизительны. Она добавила, что, если бы все спортсмены выступали в нейтральном статусе, это было бы другое дело, но в реальности все выступают с флагом и гимном. Российская теннисистка Дарья Касаткина в своем Telegram-канале с иронией высказалась в ответ на выпад Винер и сама представилась «бомжом».