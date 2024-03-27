Пугачева-иноагент, «бомжи» и Олимпиада, глум над терактом: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Ирина Винер, Алла Пугачева

Глава ФПБК Виталий Бородин предупреждает о скором признании Аллы Пугачевой иностранным агентом, тренер Ирина Винер называет бомжами готовых участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе спортсменов, глумившиеся над трагедией в «Крокус Сити Холле» россияне публично извиняются за сказанное — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Признают ли Пугачеву иностранным агентом?

В России началась процедура признания народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом, утверждает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Генеральная прокуратура РФ.

«Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение: «Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом». Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин.

Часть российских артистов, поддерживающих СВО, выступили за подобное решение. Певица и актриса Вика Цыганова заявила, что считает ярлык иноагента для Примадонны вполне заслуженным. По ее словам, именно этого достойна певица после своих поступков и высказываний во время проведения российской СВО. Народный артист РФ Юрий Назаров тоже поддержал признание Примадонны иноагентом. По его словам, артистка является предательницей, поэтому на такой шаг «давно пора» было решиться. Следом телеведущая Маша Малиновская в своих социальных сетях назвала Пугачеву «наглым, заносчивым, русофобским животным» после ее молчания о трагедии в «Крокус Сити Холле».

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Фото: Стрингер/NEWS.ru

Другие напротив не видят ничего хорошего в идее признать Примадонну иноагентом. Актер Станислав Садальский заявил, что отрицательно относится к возможному признанию Пугачевой иноагентом. Он предложил начать с депутатов, «которые обворовали страну», а не с народной артистки.

«Я все время говорю, давайте начнем с депутатов, которые обворовали страну. <...> Что прицепились к Пугачевой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачеву пинают и пинают», — сказал Садальский.

Шоумен Стас Барецкий считает, что Бородин «мелко плавает» для того, чтобы нападать на Примадонну. По его словам, инициатива должна исходить от людей государственной важности, начиная с депутатов.

Адвокат Сергей Жорин считает, что внесение Примадонны в список может сделать статус иноагента почетным. При этом в разговоре с NEWS.ru он отметил, что такой сценарий может оказаться дискредитацией самого реестра иноагентов.

«Как я говорил ранее, вероятность [признания иноагентом] есть у любого человека в России, у которого есть свое мнение, отличающееся от генеральной линии партии, потому что критерии включения в реестр размыты», — заявил Жорин.

Адвокат считает, что процедуры признания гражданина иноагентом «как таковой не существует». Он допустил, что списки для включения в соответствующий реестр «спускают» из администрации президента.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Почему Винер называет российских участников Олимпиады бомжами?

Российские спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут командой бомжей, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. По ее словам, выступления в нейтральном статусе унизительны.

«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

Она добавила, что, если бы все спортсмены выступали в нейтральном статусе, это было бы другое дело, но в реальности все выступают с флагом и гимном. Все участвуют в параде закрытия и открытия Олимпиады, а россияне — нет и это унизительно, считает Винер.

«Чемпионы еще и под музыку, похожую на «похоронный марш», вместо гимна», — добавила она.

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своем Telegram-канале с иронией высказалась в ответ на выпад Винер.

«Бомж» Дарья передает всем привет и желает хорошего дня», — написала Касаткина.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press Дарья Касаткина

В Госдуме тоже нашлись несогласные с Винер. Председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Россия уважает мнение своих спортсменов, которые готовятся посетить Олимпийские игры и выступить в нейтральном статусе.

Он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет вводит ограничения для российских атлетов.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы российская команда могла полноправно представлять свою страну во всех международных спортивных соревнованиях. Все знают, что МОК вносит всевозможные ограничения для наших спортсменов. При этом есть спортсмены, которых отобрали, и они готовятся посетить Олимпийские игры. Их мнение мы тоже уважаем», — заявил Свищев.

Он отметил, что атлеты долгое время готовились и мечтали посетить соревнования этого уровня. Вместе с тем депутат подчеркнул, что никто не имеет права ограничивать Россию и лишать ее национальной атрибутики.

«Если кто-то хочет выступать в нейтральном статусе, пусть выступает. Но россияне гордятся своей страной, и им не стыдно за нее», — сказал парламентарий.

19 марта сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее МОК выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Ирина Винер

Как власти отреагировали на глумление над терактом

Школьница из Нижнего Новгорода лишилась именной стипендии администрации города после того, как опубликовала в своих соцсетях видео, в котором нецензурно поблагодарила террористов за атаку в «Крокус Сити Холле». Она рассказала, что благодаря теракту не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь.

«Я уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила. Значит, я бухаю до понедельника. <...> Мне надо было побухать», — говорит подросток на видео.

Выяснилось, что старшеклассницу считали гордостью Нижнего Новгорода и неоднократно чествовали в мэрии за достижения в культуре. Она даже проходила отбор на шоу «Голос».

Спустя несколько дней в Сети появился новый ролик, на котором эта же школьница извиняется за свое резкое высказывание. По данным СМИ, ее родителей привлекли к административной ответственности.

«Не поддерживаю терроризм, от всего сердца приношу соболезнования. Надеюсь, вы меня простите, если сможете», — покаялась школьница.

В отношении Николая Конашенка из Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело за поддержку терроризма. За день до извинений на личной странице мужчина опубликовал циничный пост. Вечером 25 марта Конашенка задержали в аэропорту Пулково сотрудники Центра «Э».

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Конашенок — профессиональный яхтсмен и создатель мебельного ателье «Зубровка». Но высказывания мужчины затронули не его одного. Жена Николая — Роксана Шатуновская — последние 13 лет была гендиректором кластера «Новая Голландия», ставшим под ее управлением одной из главных локаций современного Санкт-Петербурга. Женщина объявила об увольнении.



«Не могу занимать свою должность и выполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания» — написала она

26 марта актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале призвала следственные органы России наказать женщину-стримера из Липецка, которая во время трансляции в соцсетях заявила, что террористам из «Крокус Сити Холла» следовало убить больше людей. Липчанка в ходе трансляции с обилием нецензурной брани поддержала террор в концертном зале, после чего добавила, что «нужно вообще вырезать пол-Москвы». Стример также сетовала на происходящее в Белгороде и упомянула события в зоне СВО.

«Даже слово тварь не подходит. Это... какие-то выродки... В общем, оно — стример из Липецка. Оно возмущено, что террористы в «Крокусе» убили «мало москвичей», — пишет Поплавская.

Актриса считает, что женщина на видео не должна лишь принести извинения. По мнению Поплавской, сказанное стримером должно рассматриваться в рамках Уголовного кодекса РФ. В управлении информполитики Липецкой области сообщили изданию «Подъём», что в инциденте уже разбираются правоохранители, и назвали поведение местной жительницы отвратительным и омерзительным.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

«Насколько известно, инцидентом занимаются правоохранительные органы, в том числе и установлением состава семьи.Что же касается этичности, здесь слово такое использовать даже неуместно, потому что это отвратительно и омерзительно», — подчеркнули в управлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подонками тех, кто позволяет себе злорадствовать над терактом в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по последним данным, погибли 139 человек. Он добавил, что расследование продолжается. Версии произошедшего будут озвучены тогда, когда следствие посчитает это необходимым.

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