«Бомж передает привет»: Касаткина ответила Винер на критику из-за Олимпиады Теннисистка Касаткина грубо ответила Винер на слова о нейтральных атлетах

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дарья Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своем Telegram-канале грубо высказалась о президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер, раскритиковавшей спортсменов за решение ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Последняя ранее назвала атлетов «командой бомжей без флага, гимна, болельщиков».

«Бомж» Дарья передает всем привет и желает хорошего дня, — написала Касаткина.

Винер 26 марта высказала мнение, что выступления россиян в нейтральном статусе на парижских Играх будут унизительны. По ее словам, ограничения МОК означают, что атлетам при согласии ехать на ОИ придется выступать в команде «бомжей».

По мнению президента ВФХГ, если бы все спортсмены выступали на Олимпиаде без флагов и гимнов, это было бы другое дело. Она также посчитала унижением то, что россиян не допустили к участию в церемониях открытия и закрытия Игр.

19 марта исполком Международного олимпийского комитета также объявил, что медали российских и белорусских атлетов не будут учитываться в общем зачете. Кроме того, МОК выпустил заявление «против политизации спорта» и призвал спортсменов из других стран отказаться от участия в Играх дружбы в России.