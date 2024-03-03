Россияне могут нарушить закон из-за Олимпиады Глава ОКР усомнился, что спортсмены РФ пойдут на нарушение закона ради Олимпиады

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подписание российскими спортсменами документа МОК для участия в Олимпиаде может нарушать законодательство РФ, заявил ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, усомнившись, что они пойдут на такой шаг. По его мнению, такие условия для допуска россиян являются дискриминационными.

В соответствии с Олимпийской хартией должны быть исключены любые преследования по полу, вероисповеданию и, безусловно, по политическим взглядам. <...> Безусловно, подписание документа для участия в Олимпийских играх, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением российского законодательства. Не уверен, что в таком случае наши спортсмены будут его подписывать, — сказал Поздняков.

Соревнования должны проходить на недискриминационных условиях для всех спортсменов, подчеркнул глава комитета. По его словам, в этой части МОК грубо игнорирует Олимпийскую хартию.

В декабре МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Представители двух стран смогут попасть на ОИ при прохождении квалификации в своих видах спорта, при этом они не будут допущены к командным соревнованиям. Кроме того, участвовать не смогут атлеты, поддержавшие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с армией или силовыми структурами.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минспорту и ОКР определить условия участия россиян в парижских Играх, сообщал помощник главы государства Игорь Левитин. По его словам, Путин также поставил задачу разобраться, какие декларации для этого могут предписать в МОК.