В Кремле оценили способность обезопасить россиян-спортсменов в Париже Песков заявил, что за безопасность на Олимпиаде отвечает страна-организатор

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У России нет возможности обезопасить спортсменов-россиян от террористической угрозы на Олимпиаде в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, за безопасность на таких мероприятиях отвечает страна-организатор.

Таких возможностей здесь нет. По правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, ответственна за обеспечение безопасности. Мы прошли через это, когда была сочинская Олимпиада, это был очень ответственный, очень объемный участок работы, сложный, — заявил представитель Кремля.

19 марта сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее МОК выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер 26 марта высказала мнение, что выступления россиян в нейтральном статусе на парижских Играх будут унизительны. По ее словам, ограничения МОК означают, что атлетам при согласии ехать на ОИ придется выступать в команде «бомжей».