«Команда бомжей»: Винер высказалась о россиянах на Олимпиаде Ирина Винер раскритиковала россиян, которые поедут на Олимпиаду в Париж

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ирина Винер

Российские спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут командой бомжей, заявила РИА Новости президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. По ее словам, выступления в нейтральном статусе унизительны.

В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду, — сказала Винер.

Она добавила, что, если бы все спортсмены выступали в нейтральном статусе, это было бы другое дело, но в реальности все выступают с флагом и гимном. Все участвуют в параде закрытия и открытия Олимпиады, а россияне — нет и это унизительно, считает Винер.

Чемпионы еще и под музыку, похожую на «похоронный марш», вместо гимна, — добавила она.

19 марта сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее МОК выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.