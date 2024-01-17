В Москву доставили тело погибшей в Турции россиянки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело погибшей в Турции россиянки доставлено в Москву для захоронения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Женщина пропала в Анталье 4 января.

Тело россиянки Надежды Ярыгиной, погибшей в Турции, доставлено в Москву для захоронения, — говорится в сообщении.

Тело Ярыгиной, которая пропала 4 января, обнаружили 12 января. По предварительной информации, россиянка могла погибнуть в результате падения со скалы. При этом не исключается, что смерть может носить криминальный характер. Расследование продолжается.

О пропаже женщины ранее сообщили обеспокоенные родители путешественницы. Спустя четыре дня после прибытия в Кемер женщина отправилась в горы. Уже в понедельник, 8 января, она должна была вылететь в Россию, однако на регистрацию в аэропорт так и не явилась. В гостиничном номере были найдены ее вещи и документы.

До этого стало известно, что российский турист погиб во время отдыха в Таиланде. Мужчина утонул в море на Пхукете около пляжа Банг Тао из-за сильного течения. Когда его доставили на берег, он уже был без сознания. Россиянина и еще двух отдыхающих унесло в море на 200 метров.