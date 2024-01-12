Пропавшую в Турции россиянку нашли мертвой Baza: в Турции нашли тело пропавшей туристки из Кирова

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Telegram-канал Baza сообщает, что в Турции обнаружили мертвой туристку из Кирова, которая пропала 4 января. По данным канала, смерть женщины может носить криминальный характер, а ее тело могли специально подкинуть, так как в месте, где ее нашли, до этого работали поисковики.

Baza пишет, что 40-летняя россиянка прибыла в Кемер 31 декабря. Спустя четыре дня, по словам сотрудников отеля, женщина отправилась в горы. 8 января она должна была вылететь в Москву, однако на регистрацию не явилась. В номере остались ее вещи и документы. По информации канала, тело россиянки нашли 12 января, ее телефон обнаружили в другом месте.

Поисками туристки занималась местная полиция. Родители путешественницы, в свою очередь, обратились к российским правоохранителям.

Ранее гражданка России погибла во время аварии на западе Грузии. Туристка стала жертвой столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в селе Марани муниципалитета Абаша.

В момент ДТП россиянка находилась в легковушке. В результате аварии пострадали и другие пассажиры машины, которые также приехали из России.

До этого российский турист погиб во время отдыха в Таиланде. Мужчина утонул в море на Пхукете около пляжа Банг Тао из-за сильного течения. Когда его доставили на берег, он уже был без сознания. Россиянина и еще двух отдыхающих унесло в море на 200 метров.