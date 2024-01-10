В Турции пропала российская туристка Туристка из Кирова пропала в Турции 4 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Туристка из Кирова пропала в Турции, она вышла из своего номера и не вернулась, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, это произошло 4 января.

По имеющимся данным, 40-летняя россиянка прилетела в Турцию 31 декабря. Сотрудники отеля рассказали, что женщина намеревалась отправиться в горы. В понедельник, 8 января, ее ждали в Москве, но в назначенный срок она не появилась.

Сотрудники отеля осмотрели оставленный номер. Там они обнаружили личные вещи и паспорт женщины, а также большое количество лекарственных препаратов.

В настоящее время поисками россиянки занимается местная полиция. Родители путешественницы, в свою очередь, обратились к российским правоохранителям.

Ранее на Шри-Ланке российский турист погиб в ДТП с автобусом и грузовиком. Авария произошла 5 января, также пострадали еще несколько россиян, которых после первичного осмотра отпустили из больницы. В посольстве РФ сообщили, что дипломаты оказывают помощь родственникам погибшего, в том числе с оформлением документов для доставки тела на родину.

До этого российский турист погиб во время отдыха в Таиланде. Мужчина утонул в море на Пхукете около пляжа Банг Тао из-за сильного течения. Когда его доставили на берег, он уже был без сознания. Россиянина и еще двух отдыхающих унесло в море на 200 метров. Двух человек удалось спасти. Гражданина РФ пытались привести в чувство и реанимировать, но он скончался, не приходя в сознание.