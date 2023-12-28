Российская туристка разбилась в ДТП на западе Грузии

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Гражданка России погибла во время аварии на западе Грузии, сообщил телеканал «Рустави 2». Туристка стала жертвой столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в селе Марани муниципалитета Абаша.

В момент ДТП россиянка находилась в легковушке. В результате аварии пострадали и другие пассажиры машины, которые также приехали из России. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Имя погибшей не сообщается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование.

Ранее российский турист погиб во время отдыха в Таиланде. Мужчина утонул в море на Пхукете около пляжа Банг Тао из-за сильного течения. Когда его доставили на берег, он уже был без сознания. Россиянина и еще двух отдыхающих унесло в море на 200 метров. Двух человек удалось спасти. Гражданина РФ пытались привести в чувство и реанимировать, но он скончался, не приходя в сознание.

В Таиланде ранее пострадал россиянин, который стал случайным свидетелем ссоры и получил травму головы. Конфликт между парой произошел в одном из баров на Пхукете. В один момент женщина швырнула в мужчину бокал с виски, но попала в отдыхавшего рядом с ними российского туриста.