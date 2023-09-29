В Таиланде погиб российский турист На Пхукете российского турист утонул из-за сильного течения в море

Фото: chiang rai pr office/imago stock&people/Global Look Press

Российский турист утонул на Пхукете в море у пляжа Банг Тао из-за сильного течения, сообщает The Phuket News. Россиянин был уже без сознания, когда его доставили на берег.

Туриста и еще двух отдыхающих отнесло сильным течением в море на 200 метров. Двух человек удалось спасти. Россиянина пытались привести в чувство, реанимировать, но безуспешно.

В мае на Кубани спасатели МЧС эвакуировали незарегистрированную туристическую группу из 75 человек, включая 60 детей. Причиной стало ухудшение погоды и подъем уровня воды в реке, из-за чего команда осталась заблокирована.

Ранее тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, эвакуированы спасателями. Двое мужчин совершали восхождение в составе группы. При спуске с ледника на высоте 4100–4200 метров они оступились и упали со склона.

Ранее, 2 августа, в Анталье, неподалёку от турецкого курортного города Манавгат, автобус с 22 туристами из Самарской области перевернулся по дороге в аэропорт. В результате три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.