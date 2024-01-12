Стала известна предварительная причина смерти россиянки в Турции РИА Новости: россиянка Ярыгина могла погибнуть из-за падения со скалы в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристка из Кирова Надежда Ярыгина, которая пропала в Турции 4 января, могла погибнуть в результате падения со скалы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на волонтера. Собеседница журналистов уточнила, что россиянка скончалась в тот же день.

К сожалению, Надежда погибла, я видела ее тело. Скорее всего, погибла в тот же день — сорвалась со скалы и упала вниз, — сообщила собеседница агентства.

Тело туристки было обнаружено 12 января. Представители Генерального консульства России в Турции, расположенного в Анталье, подтвердили факт гибели гражданки РФ. Специалисты инициировали проверку, так как предполагается, что смерть может носить криминальный характер.

В Генконсульстве подчеркнули, что в настоящее время дипломаты ожидают официального ответа турецкой стороны на запрос по погибшей россиянке. Известно, что ее тело было найдено в лесном массиве.

Как сообщалось ранее, о пропаже Ярыгиной сообщили обеспокоенные родители путешественницы. Спустя четыре дня после прибытия в Кемер женщина отправилась в горы. Уже в понедельник, 8 января, она должна была вылететь в Россию, однако на регистрацию в аэропорт она так и не явилась. Женщине было 40 лет. В гостиничном номере были найдены ее вещи и документы.