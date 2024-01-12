Генконсульство подтвердило гибель россиянки в турецком Кемере

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Представители Генерального консульства России в Турции, расположенного в Анталье, подтвердили факт гибели туристки из Кирова Надежды Ярыгиной, сообщает ТАСС. Отмечается, что женщина пропала 4 января. Ее тело было обнаружено 12 января. Предполагается, что смерть россиянки может носить криминальный характер, проводится проверка.

В телефонном разговоре с сотрудником генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве города Кемер найдено тело пропавшей 4 января российской туристки, — сообщили источники агентства в дипломатическом ведомстве.

В генконсульстве подчеркнули, что в настоящее время дипломаты ожидают официального ответа турецкой стороны на запрос по погибшей россиянке. Обстоятельства гибели туристки уточняются. Известно, что тело жительницы Кирова было найдено в лесном массиве.

Как сообщалось ранее, о пропаже Ярыгиной сообщили обеспокоенные родители путешественницы. Спустя четыре дня после прибытия в Кемер, женщина отправилась в горы. Уже в понедельник, 8 января, она должна была вылететь в Россию, однако на регистрацию она так и не явилась.