В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c44025f8-b658-11ea-aa87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки в Москве умерли ещё 12 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число жертв пациентом с COVID-19 достигло 3669 человек.

Всего в Москве зафиксировано 217 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, число выздоровевших достигло 141 тысячи человек, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, какие последствия останутся у переболевших коронавирусной инфекцией до конца жизни. Они пришли к выводу, что у людей после выздоровления могут остаться проблемы с лёгкими, а также хроническая усталость и психические расстройства. Также медики отметили вероятность возникновения заболеваний сердца.