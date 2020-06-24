В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли ещё 12 пациентов с коронавирусной инфекцией.
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число жертв пациентом с COVID-19 достигло 3669 человек.
Всего в Москве зафиксировано 217 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, число выздоровевших достигло 141 тысячи человек,
Ранее NEWS.ru писал, что врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, какие последствия останутся у переболевших коронавирусной инфекцией до конца жизни. Они пришли к выводу, что у людей после выздоровления могут остаться проблемы с лёгкими, а также хроническая усталость и психические расстройства. Также медики отметили вероятность возникновения заболеваний сердца.
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